ПОДКАСТ | "Пожелаю Лукашенко здоровья, ведь его ждет тюрьма". Когда в Беларуси сменится власть?(26)
RusDelfi пригласил Марию Юфереву-Скуратовски и Евгения Криштафовича обсудить ситуацию в Беларуси в формате подкаста.
RusDelfi пригласил Марию Юфереву-Скуратовски и Евгения Криштафовича обсудить ситуацию в Беларуси в формате подкаста.
Слушайте передачу:
"Процитирую политолога Екатерину Шульман. Она очень хорошо объяснила, как преобразовываются персоналистские автократии в 4 фазах. 1. Незатухающие протесты. Сейчас митинги действительно массовые, недавно был побит рекорд — собралось 200 000 человек в одно время. 2. Диверсификация протестов. Приобретение разных форм: Марш женщин, забастовки на заводах. 3. Субъективизация оппозиции. Она уже выдвигает требования, создает советы, помогает протестующим. 4. Мы сейчас находимся в самом начале, но 4 фаза будет завершающей — переход элит. Когда элита поймет, что с Лукашенко совсем все плохо и нет даже теоретической возможности удержания своих позиций при нынешнем режиме", — по пунктам описал процесс потери власти в Беларуси Евгений Криштафович.
"Мне хотелось бы опустить всех немного на землю. События в Беларуси не могут развиваться быстро. У людей есть определенные ожидания. Но нам нужно приготовиться к затяжному процессу. Светлана Тихановская выдвинула требование: чтобы честные выборы прошли в течение полугода. Это уже большой срок. Глядя на Александра Лукашенко, я пока что не вижу, что он готов уйти. Когда мы видим картинки с автоматом, то это вызывает страх. Мне страшно, что этот автомат может начать стрелять по своим", — считает Юферева-Скуратовски.
Многие местные жители задаются вопросом, почему Эстония вмешивается в дела Республики Беларусь. На этот вопрос ответила депутат парламента Мария Юферева-Скуратовски.
"Мы не должны вмешиваться в процессы других стран. Если белорусы сделают свой выбор в пользу авторитарного диктатора, то это их выбор. Это отдельная страна, — заверила она.
- Но если в стране происходят волнения, протесты, митинги, то мировая общественность должна высказать свое мнение. Если мы скажем: выборы нелегитимны, результаты подтасованы, насилие против митингующих — недопустимо, политзаключенные должны быть отпущены, то это будет определенный сигнал мировой общественности и стране. Это дает понять, что сотрудничество будет затруднено. Все страны зависят друг от друга. Поэтому принятие заявлений в Рийгикогу, в ПАСЕ — дает сигнал и политикам, и митингующим. В то же время, когда мы будем обсуждать санкции, нужно учитывать, чтобы не пострадали обычные люди, они не виноваты". И добавила, что Эстония уже выделила 100 000 евро гражданским объединениям Беларуси.
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Участники: Мария Юферева-Скуратовски, депутат Рийгикогу, член комиссии по иностранным делам и член парламентской группы Эстония-Белоруссия; Евгений Криштафович, директор Центра европейских инициатив; Андрей Шумаков, главный редактор RusDelfi. Ведущий — Виталий Бесчастный.
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