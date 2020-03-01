ПОДКАСТ | "Появляется азарт — накормить и напоить". Мамукель переехал из Грузии — закончил Тартуский университет и открыл ресторан в Старом городе

Ведущие подкаста "Халтура" Алина и Виталий пригласили Мамукеля рассказать про родину — Грузию.
Мамукель переехал в Эстонию в 2006 году. Так как бабушка эстонка — о качестве образования в Тартуском университете он знал еше с детства, поэтому он приехал в Тарту, выучил эстонский и закончил экономический факультет в лучшем университете Эстонии. После он открыл ресторан "Тбилиси" в Старом городе Таллинна вместе с родителями, получил эстонское гражданство и женился.
Слушайте подкаст!
В этом эпизоде:
"Грузия — страна веселья"
Про грузинское гостеприимство — откуда оно и при чем тут азарт?
До сих пор женщины и мужчины сидят за разными столами?
Самые популярные блюда в грузинском ресторане Таллинна — шашлык, хинкали, хачапури
День Тбилиси — стоит ли ехать?
Поваров привозят из Грузии — местные не так хорошо понимают особенности кухни
Лучше всего лететь в конце сентября — меньше местных на курортах и не очень жарко
Поездку в Грузию стоит разделить на несколько частей — за неделю все не успеть
Почему не стоит стелить ламинат на кухне
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