01.03.2020, 09:56

ПОДКАСТ | "Появляется азарт — накормить и напоить". Мамукель переехал из Грузии — закончил Тартуский университет и открыл ресторан в Старом городе


Алина Захарова
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Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova
Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina ZahharovaFoto: Priit Simson

Ведущие подкаста "Халтура" Алина и Виталий пригласили Мамукеля рассказать про родину — Грузию.

Мамукель переехал в Эстонию в 2006 году. Так как бабушка эстонка — о качестве образования в Тартуском университете он знал еше с детства, поэтому он приехал в Тарту, выучил эстонский и закончил экономический факультет в лучшем университете Эстонии. После он открыл ресторан "Тбилиси" в Старом городе Таллинна вместе с родителями, получил эстонское гражданство и женился.

Слушайте подкаст!

В этом эпизоде:

  • "Грузия — страна веселья"
  • Про грузинское гостеприимство — откуда оно и при чем тут азарт?
  • До сих пор женщины и мужчины сидят за разными столами?
  • Самые популярные блюда в грузинском ресторане Таллинна — шашлык, хинкали, хачапури
  • День Тбилиси — стоит ли ехать?
  • Поваров привозят из Грузии — местные не так хорошо понимают особенности кухни
  • Лучше всего лететь в конце сентября — меньше местных на курортах и не очень жарко
  • Поездку в Грузию стоит разделить на несколько частей — за неделю все не успеть
  • Блондинок из Прибалтики любят особенно
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