ПОДКАСТ | "Появляется азарт — накормить и напоить". Мамукель переехал из Грузии — закончил Тартуский университет и открыл ресторан в Старом городе

Мамукель переехал в Эстонию в 2006 году. Так как бабушка эстонка — о качестве образования в Тартуском университете он знал еше с детства, поэтому он приехал в Тарту, выучил эстонский и закончил экономический факультет в лучшем университете Эстонии. После он открыл ресторан "Тбилиси" в Старом городе Таллинна вместе с родителями, получил эстонское гражданство и женился.

Слушайте подкаст!

В этом эпизоде:

"Грузия — страна веселья"

Про грузинское гостеприимство — откуда оно и при чем тут азарт?

До сих пор женщины и мужчины сидят за разными столами?

Самые популярные блюда в грузинском ресторане Таллинна — шашлык, хинкали, хачапури

День Тбилиси — стоит ли ехать?

Поваров привозят из Грузии — местные не так хорошо понимают особенности кухни

Лучше всего лететь в конце сентября — меньше местных на курортах и не очень жарко

Поездку в Грузию стоит разделить на несколько частей — за неделю все не успеть

Блондинок из Прибалтики любят особенно