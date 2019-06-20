20.06.2019, 07:03

ПОДКАСТ | Повар раскрыл секрет лучшего маринада к Яановой ночи! Также рассказал о работе в ресторанах Таллинна и Хельсинки

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Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
редактор
EST 11
Haltuura, podcast
Haltuura, podcastFoto: Ilmar Saabas

В гости к ведущим подкаста Виталию и Диме пришел су-шеф Олег Гаевский. Он рассказал о особенностях работы поваров, учебе и стажировке в Эстонии. И, конечно же, поделился рецептом сочного маринада для свинины и курицы. Специально для празднования Яановой ночи!

Слушайте подкаст "Халтура".

В этом выпуске:

  • Работа в Москве, Таллинне и Хельсинки
  • Смена поваров — 12 часов и больше!
  • А чаевые делят?
  • 170 евро за ужин на одного — дорого?
  • Что такое поварской техникум и зачем он нужен?
  • Самый простой и вкусный рецепт маринада для свинины

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