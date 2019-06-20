ПОДКАСТ | Повар раскрыл секрет лучшего маринада к Яановой ночи! Также рассказал о работе в ресторанах Таллинна и Хельсинки

Виталий Бесчастный редактор EST 11

В гости к ведущим подкаста Виталию и Диме пришел су-шеф Олег Гаевский. Он рассказал о особенностях работы поваров, учебе и стажировке в Эстонии. И, конечно же, поделился рецептом сочного маринада для свинины и курицы. Специально для празднования Яановой ночи!



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