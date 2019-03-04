ПОДКАСТ "Портрет избирателя" | Политолог Леонид Карабешкин: "Центристам не хватило принципиальной позиции, одной раздачи ручек и резиновых "изделий №2" не достаточно"



Мы постарались бегло исследовать эту ”новую реальность”. Подробнее слушайте в подкасте, вот некоторые тезисы:

1:15 Почему попытка заигрывания с электоратом из низшей социально-экономической страты опасна и какой сигнал в этом смысле нам дает победа Партии реформ?

2:30 Кого реформисты возьмут в свое правительство и на каких условиях? Почему Центристская партия может "увять"?

4:00 ”Электоральная двойственность” центристов и как ее преодолеть. Часть традиционного электората центристов не пришла на выборы, поскольку не дождалась от Юри Ратаса четкой принципиальной позиции по важным вопросам.

6:03 В то же время ряд представителей молодого поколения центристов такой позицией обладают, что отразилось на их личных результатах (высоких)

6:53 "Старейшины столичных райнов — это пиарщики, а не хозяйственники… Спасибо, что еще в детские сады и школы пиарщиков пока не ставят!.."

8:01 ”Мертвые души”? Где то население, что значится в списках, но не приходит на выборы?

10:50 Голоса избирателей приносит искренность. Перекорм политтехнологиями и предвыборной рекламой влияет негативно.

12:50 Политикам следует думать не о краткосрочном имидже перед выборами, а выстраивать свою репутацию. ”Медиа-присутствие низкого качества”.

13:40 Нынешний слабый результат центристов — отголосок свержения Эдгара Сависаара. Это место с уверенностью заняли реформисты.

15:35 Оппозиция пойдет центристам на пользу?

16:10 Будущие внешнеполитические отношения с Россией — что изменится? Может быть, реформисты смогут вести себя более смело на этом направлении?

18:10 Станут ли реформисты откатывать назад налоговую реформу?

