ПОДКАСТ "Портрет избирателя" | Политолог Леонид Карабешкин: "Центристам не хватило принципиальной позиции. Голоса избирателей приносит искренность"

Итоги голосования на парламентских выборах удивили многих. Триумфальное возвращение Партии реформ из оппозиции, резкий рост поддержки правоконсерваторов из EKRE, потеря центристами многих голосов на Северо-Востоке — вот лишь наиболее заметные результаты.
По мнению политолога Леонида Карабешкина, определяющим фактором подобных последствий во многом стала некоторая аморфность позиции Центристской партии, которой противостояли сильные в своей искренности соперники.
4 марта мы все — и кто голосовал, и кто игнорировал выборы, — проснулись в новой политической реальности. Как минимум, она принесет нам новый состав правительства, а как максимум экономический и политический курс Эстонии может значительно поменяться.
Мы постарались бегло исследовать эту ”новую реальность”. Подробнее слушайте в подкасте, вот некоторые тезисы: 1:15 Почему попытка заигрывания с электоратом из низшей социально-экономической страты опасна и какой сигнал в этом смысле нам дает победа Партии реформ? 2:30 Кого реформисты возьмут в свое правительство и на каких условиях? Почему Центристская партия может "увять"? 4:00 ”Электоральная двойственность” центристов и как ее преодолеть. Часть традиционного электората центристов не пришла на выборы, поскольку не дождалась от Юри Ратаса четкой принципиальной позиции по важным вопросам. 6:03 В то же время ряд представителей молодого поколения центристов такой позицией обладают, что отразилось на их личных результатах (высоких) 6:53 "Старейшины столичных райнов — это пиарщики, а не хозяйственники… Спасибо, что еще в детские сады и школы пиарщиков пока не ставят!.." 8:01 ”Мертвые души”? Где то население, что значится в списках, но не приходит на выборы? 10:50 Голоса избирателей приносит искренность. Перекорм политтехнологиями и предвыборной рекламой влияет негативно. 12:50 Политикам следует думать не о краткосрочном имидже перед выборами, а выстраивать свою репутацию. ”Медиа-присутствие низкого качества”. 13:40 Нынешний слабый результат центристов — отголосок свержения Эдгара Сависаара. Это место с уверенностью заняли реформисты. 15:35 Оппозиция пойдет центристам на пользу? 16:10 Будущие внешнеполитические отношения с Россией — что изменится? Может быть, реформисты смогут вести себя более смело на этом направлении? 18:10 Станут ли реформисты откатывать назад налоговую реформу?