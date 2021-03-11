ПОДКАСТ | Поможет ли цензура вакцинации?

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По словам советника по коммуникации Министерства социальных дел Анны Тислер-Лаврентьев, с каждым годом местное русскоязычное население все меньше доверяет российским телеканалам и все больше получает информацию из местных СМИ. Как она отметила, сейчас в социальных сетях достаточно много лживой информации, с которой нужно бороться. "В государственной канцелярии есть несколько человек, которые мониторят социальные сети, вычисляют фейки и борются с ними. Естественно, мы тоже реагируем и помогаем", — уточнила Анна.

Если бы правительство не сообщало "плохие" новости о вакцине, например, про снятие партии AstraZeneca, люди бы чаще вакцинировались? "Нет, это бы не помогло. Цензура — это в любом случае плохо. Даже когда тебе кажется, что это хорошо. В итоге это плохо повлияет на всех. Например, в случае смерти 31-летнего спасателя после вакцины, правительство сообщило об этом инциденте. Потом Танель Кийк объяснил, почему они сразу об этом рассказали — так как поползли слухи. Сейчас все рано или поздно становится явным. Лучше, чтобы люди получили информацию из достоверных источников. Только открытость поможет избежать слухов", — считает главред RusDelfi Андрей Шумаков.

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