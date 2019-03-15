ПОДКАСТ | "Подрабатывала президентом России": Татьяна Космынина о любимом театре, скучном телевидении и налоговом "грабеже"

Татьяна Космынина, актриса Русского театра Эстонии и диктор на ETV+ пришла в гости в студию подкаста "Халтура". Она рассказала про отсутствие конкуренции в театре и на телевидении, желании сниматься в кино и раскритиковала новую налоговую систему. Слушайте "Халтуру"!
О чем подкаст?
Суровые подработки на кухне в Петербурге
Как не запинаться и четко говорить?
Какое расписание у актеров театра?
Есть ли конкуренция на ETV+?
Татьяна недавно снималась в кино в Финляндии
Что еще любит делать актриса
Почему новая налоговая система Ратаса — плохая
Забавная история из опыта работы диктора на Радио
Другие эпизоды подкаста слушайте ЗДЕСЬ. Также мы доступны в Soundcloud. Если хотите стать следующим героем "Халтуры" — смело пишите на почту vitalibes@ekspress.ee.