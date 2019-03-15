15.03.2019, 19:30

ПОДКАСТ | "Подрабатывала президентом России": Татьяна Космынина о любимом театре, скучном телевидении и налоговом "грабеже"

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rus.delfi.ee
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ПОДКАСТ | "Подрабатывала президентом России": Татьяна Космынина о любимом театре, скучном телевидении и налоговом "грабеже"
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Татьяна Космынина, актриса Русского театра Эстонии и диктор на ETV+ пришла в гости в студию подкаста "Халтура". Она рассказала про отсутствие конкуренции в театре и на телевидении, желании сниматься в кино и раскритиковала новую налоговую систему. Слушайте "Халтуру"!

О чем подкаст?

  • Суровые подработки на кухне в Петербурге
  • Как не запинаться и четко говорить?
  • Какое расписание у актеров театра?
  • Есть ли конкуренция на ETV+?
  • Татьяна недавно снималась в кино в Финляндии
  • Что еще любит делать актриса
  • Почему новая налоговая система Ратаса — плохая
  • Забавная история из опыта работы диктора на Радио

Другие эпизоды подкаста слушайте ЗДЕСЬ. Также мы доступны в Soundcloud. Если хотите стать следующим героем "Халтуры" — смело пишите на почту vitalibes@ekspress.ee.

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