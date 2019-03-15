ПОДКАСТ | "Подрабатывала президентом России": Татьяна Космынина о любимом театре, скучном телевидении и налоговом "грабеже"

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Татьяна Космынина, актриса Русского театра Эстонии и диктор на ETV+ пришла в гости в студию подкаста "Халтура". Она рассказала про отсутствие конкуренции в театре и на телевидении, желании сниматься в кино и раскритиковала новую налоговую систему. Слушайте "Халтуру"!