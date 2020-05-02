02.05.2020, 16:50
ПОДКАСТ | "Подиум сейчас — от дивана до холодильника". Говорим про модельный бизнес и путешествия в режиме ЧП
Журналисты RusDelfi Андрей Шумаков и Виталий Бесчастный позвали модель Викторию Скрынник обсудить съемки во время пандемии коронавируса. Слушайте подкаст!
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