ПОДКАСТ | Пересказ яркой карьеры Андрея Титова. Поговорили о Радио 4, предложениях уйти в политику и деньгах

Андрей Титов работал в различных изданиях и телеканалах. С 31 августа он покидает пост главного редактора газеты "МК-Эстония" и возвращается на Радио 4. Также продолжает быть телеведущим на ETV+. Виталий и Дмитрий расспросили мегапопулярного журналиста о его жизни и профессии.

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