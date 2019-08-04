04.08.2019, 09:45
ПОДКАСТ | Пересказ яркой карьеры Андрея Титова. Поговорили о Радио 4, предложениях уйти в политику и деньгах(3)
Журналист Андрей Титов — герой свежего выпуска подкаста "Халтура".
Журналист Андрей Титов — герой свежего выпуска подкаста "Халтура".
Андрей Титов работал в различных изданиях и телеканалах. С 31 августа он покидает пост главного редактора газеты "МК-Эстония" и возвращается на Радио 4. Также продолжает быть телеведущим на ETV+. Виталий и Дмитрий расспросили мегапопулярного журналиста о его жизни и профессии.
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