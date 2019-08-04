04.08.2019, 09:45

ПОДКАСТ | Пересказ яркой карьеры Андрея Титова. Поговорили о Радио 4, предложениях уйти в политику и деньгах

 (10)
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
Дмитрий Кукушкин
EST 1
Haltuura, podcast
Haltuura, podcastFoto: Ilmar Saabas

Журналист Андрей Титов — герой свежего выпуска подкаста "Халтура".

Андрей Титов работал в различных изданиях и телеканалах. С 31 августа он покидает пост главного редактора газеты "МК-Эстония" и возвращается на Радио 4. Также продолжает быть телеведущим на ETV+. Виталий и Дмитрий расспросили мегапопулярного журналиста о его жизни и профессии.

Слушайте подкаст:

Вы узнаете:

  • В какой радиопередаче будет работать Титов
  • Зачем он писал для журнала "Яна" и при чем тут Израиль
  • С чего начался его путь в журналистике
  • Предлагали ли ему вступить в партию и в какую
  • Почему ему нельзя сниматься в рекламе
  • Какие его ученики продолжили работать по профессии
  • Как не перегореть от стольких обязанностей
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