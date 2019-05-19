ПОДКАСТ | Пеэтер Тайм: денег у меня было всегда мало. Как Ансип повлиял на карьеру политолога? Виталий Бесчастный редактор Дмитрий Кукушкин Главный редактор EST

Героем подкаста "Халтура" стал политолог, директор танцевальной школы, организатор курсов диджеев, молодежный работник по-жизни Пеэтер Тайм.



Он рассказал, с чего начинал, о своей любви к музыке и почему следит за новостями из России больше, чем за эстонскими.