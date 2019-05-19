19.05.2019, 12:45
ПОДКАСТ | Пеэтер Тайм: денег у меня было всегда мало. Как Ансип повлиял на карьеру политолога?
Виталий Бесчастный
редактор
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
Героем подкаста "Халтура" стал политолог, директор танцевальной школы, организатор курсов диджеев, молодежный работник по-жизни Пеэтер Тайм.
Он рассказал, с чего начинал, о своей любви к музыке и почему следит за новостями из России больше, чем за эстонскими.
В этом выпуске вы узнаете:
- Когда он стал политологом. Как им вообще стать?
- Почему мэр города Тарту Андрус Ансип не сделал его заместителем
- Как эстонцы называют "халтуру"
- Откуда он так хорошо знает русский
- Его настоящее имя - Пётр Горюнов
- Почему эстонские СМИ не зовут его в эфир
- Что он думает о Юрие Дуде
- Как записывал музыку на кассеты
- О его деле, которое приносит доход
- Что с ним случилось после ограбления квартиры