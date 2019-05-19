19.05.2019, 12:45

ПОДКАСТ | Пеэтер Тайм: денег у меня было всегда мало. Как Ансип повлиял на карьеру политолога?

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много историй из 90х!
Виталий Бесчастный
редактор
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
EST 6
Haltuura, podcast
Haltuura, podcastFoto: Ilmar Saabas

Героем подкаста "Халтура" стал политолог, директор танцевальной школы, организатор курсов диджеев, молодежный работник по-жизни Пеэтер Тайм.

Он рассказал, с чего начинал, о своей любви к музыке и почему следит за новостями из России больше, чем за эстонскими.


В этом выпуске вы узнаете:

  • Когда он стал политологом. Как им вообще стать?
  • Почему мэр города Тарту Андрус Ансип не сделал его заместителем
  • Как эстонцы называют "халтуру"
  • Откуда он так хорошо знает русский
  • Его настоящее имя - Пётр Горюнов
  • Почему эстонские СМИ не зовут его в эфир
  • Что он думает о Юрие Дуде
  • Как записывал музыку на кассеты
  • О его деле, которое приносит доход
  • Что с ним случилось после ограбления квартиры
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