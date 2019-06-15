ПОДКАСТ | Павел Иванов: в советской армии меня дразнили "фашистом". Интервью о работе на телевидении и в министерствах

МедиаэкспертПавел Иванов рассказал в подкасте "Халтура" о своей карьере тележурналиста. Также он трудился в нескольких министерствах, подрабатывал ведущим и был знаком с Урмасом Оттом. Слушайте подкаст RusDelfi!
В этом выпуске:
Как отец поспособствовал приходу в профессию?
Что такое ПТСка?
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