ПОДКАСТ | Павел Иванов: в советской армии меня дразнили "фашистом". Интервью о работе на телевидении и в министерствах

Виталий Бесчастный редактор Дмитрий Кукушкин EST

Медиаэксперт Павел Иванов рассказал в подкасте "Халтура" о своей карьере тележурналиста. Также он трудился в нескольких министерствах, подрабатывал ведущим и был знаком с Урмасом Оттом. Слушайте подкаст RusDelfi!