15.06.2019, 11:40

ПОДКАСТ | Павел Иванов: в советской армии меня дразнили "фашистом". Интервью о работе на телевидении и в министерствах

 (49)
Виталий Бесчастный
редактор
Дмитрий Кукушкин
EST 4
Haltuura, podcast
Haltuura, podcastFoto: Ilmar Saabas

Медиаэксперт Павел Иванов рассказал в подкасте "Халтура" о своей карьере тележурналиста. Также он трудился в нескольких министерствах, подрабатывал ведущим и был знаком с Урмасом Оттом. Слушайте подкаст RusDelfi!

В этом выпуске:

  • Как отец поспособствовал приходу в профессию?
  • Что такое ПТСка?
  • Что стояло на даче Павла во время "августовского путча"?
  • Какой след оставила Алла Пугачева в жизни журналиста и его отца
  • Как снимали новости в конце 80х годов?
  • Журналистика на русском и эстонском языках — есть разница в зарплатах?
  • Чем была особенна ”Вечерка” и почему она закрылась?
  • Павел работал в пресс-службе Министерствах внутренних дел и окружающей среды
  • О другой стороне "баррикад"
  • Как центристам поднять рейтинг? Павел может помочь?
Читайте также:
Читайте также: