ПОДКАСТ | "Партизанское противостояние?" Журналисты RusDelfi о "карантине" в Таллинне

В очередной раз журналисты RusDelfi Виталий Бесчастный, Ирина Колесникова и Андрей Шумаков созвонились по Скайп и обсудили главные новости последних семи дней. Слушайте подкаст!
Темы выпуска: 1.Таллиннне сидит на карантине. Почему? 2. Кажется, этим летом мы не сможем погулять по заграничным улочкам. Зато, это отличная возможность лучше узнать родные края и поддержать эстонскую сферу туризма. 3. Касса по безработице — помогает. А FIE кто поможет? 4. Ученые Тартуского университета начинают исследование коронавируса в Эстонии — онлайн опрос и выборочный тест. 5. Почему первыми откроют музеи, а не торговые центры.
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