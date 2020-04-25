ПОДКАСТ | "Партизанское противостояние?" Журналисты RusDelfi о "карантине" в Таллинне

Темы выпуска: 1.Таллинн не сидит на карантине. Почему? 2. Кажется, этим летом мы не сможем погулять по заграничным улочкам. Зато, это отличная возможность лучше узнать родные края и поддержать эстонскую сферу туризма. 3. Касса по безработице — помогает. А FIE кто поможет? 4. Ученые Тартуского университета начинают исследование коронавируса в Эстонии — онлайн опрос и выборочный тест. 5. Почему первыми откроют музеи, а не торговые центры.

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