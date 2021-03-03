ПОДКАСТ | Некоторым вместо масок нужно раздавать шапочки из фольги

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"Мне кажется, для некоторых пользователей Facebook нужно организовать раздачу шапочек из фольги, а не масок. Они им помогут в борьбе с коронавирусом намного больше", — сказал Андрей Шумаков.

"Я был в спортивном зале днем — часов в 12. Он был полон. На всех тренажерах занимались, почти все беговые дорожки заняты. И это днем, вечером еще больше людей. Смотря на это, понимаешь, что люди дико устали от ограничений и не боятся коронавируса. Хотя жить своей жизнью. Как при таких настроениях закрывать все — я не знаю. Это вызовет уйму негодования. Если уже сейчас надеть маску в магазине — для кого-то глобальная проблема. Я не знаю, как так получилось, что маска стала нарушать свободу и посягать на личное достоинство человека. Но такие мнения в обществе, конечно, нужно учитывать. Правительство это и делает", — считает Виталий Бесчастный.

"В соседней Латвии придумали потрясающую вещь. Вот у нас мы смотрим на пресс-конференцию правительства по итогам заседания политиков, научного совета. Там это обсуждение, само заседание, сделали публичным. Транслируют на всю страну. Получается огромное шоу, где никто не хочет брать на себя ответственность. Мне кажется, сейчас это совершенно неправильно. Нужно выходить в народ с готовыми решениями", — добавил Андрей Шумаков.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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