ПОДКАСТ | Навальный проиграл или возвращение — хитрый план? Шансы оппозиции и апатия электората

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"Если посмотреть на исторические аналоги возвращения лидеров оппозиции — Владимира Ленина или Али Хаменеи, они возвращались в тот момент, когда их ждала публика. В стране была революционная ситуация. Невозможно представить, что Ленин приехал бы в 1916 году. Его бы отправили в Сибирь сразу. Навальный не сделал выводы, не принял во внимание ленинский опыт. Я согласен, что сейчас ему было бы гораздо проще координировать протесты из Германии. Современные технологии это позволяют. Навальный мог бы продолжать свои расследования, находясь на безопасном расстоянии. В России ему не дадут этим заниматься", — сказал журналист Вадим Штепа.

"Естественно, за возвращением Навального в Москву наблюдало много народу. Миллионные просмотры в интернете. Это хорошо. Но на деле, кроме сочувствия, ничего не происходит. В аэропорт приехало не так много людей. К СИЗО, где его держали, пришло 50-100 человек. Это сказал независимый журналист Илья Азар. Люди переживают, репостят милые фотографии с Алексеем и его женой Юлией. Но после этого дело не продвигается. Я не уверен, что 23 января его электорат выйдет на массовый протест. Конечно, его будут поддерживать, но это ничем не закончится, к сожалению", — считает ведущий подкаста Виталий Бесчастный.

"Мне очень понравилось, что страны Балтии максимально быстро отреагировали на арест Навального. Для всех было очевидно, что его задержат. Был вопрос только где. Почему мне понравилась реакция МИД? Есть мнение, что страны Балтии — несамостоятельный ресурс. Однако Урмас Рейнсалу и его коллеги по МИД в Латвии и Литве высказались раньше, чем Макрон, Меркель и Трамп с Байденом", — признался главред RusDelfi Андрей Шумаков.

NB! Подкаст записали еще до выхода фильма про дворец Владимира Путина.