ПОДКАСТ | Насколько эффективна система голосования на выборах президента США?

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Эстонский политолог Пеэтер Тайм напоминает, что на прошлых выборах президента США, где оппонентом Дональда Трампа была Хиллари Клинтон, последняя по итогу набрала на 4 млн голосов больше. Однако, как напоминает Андрей Шумаков, американская система подсчета голосов на выборах отличается от привычной нам.

"Совершенно неважно, на какое количество процентов один из кандидатов победил в штате, он все равно забирает все голоса выборщиков. Поэтому важнее победить в каждом из штатов, чем одержать суммарную победу по количеству голосов", — говорит Шумаков.

По словам Тайма, в Америке уже давно идет речь о том, чтобы изменить систему голосования на выборах президента. При этом Андрей Шумаков не верит, что среди проголосовавших по обычной почте будет много вбросов. Тем не менее он указывает на то, что система несовершенна и в штате Пенсильвания уже возникли трудности с подсчетом голосов.

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