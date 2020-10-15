ПОДКАСТ | "Мы умнее латышей, поэтому у нас есть срочная служба". Зачем Эстонии армия?

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В студии спорили специалисты, которые могут отличить БТР от танка, также способны рассказать историю истребителя F-16 пока горит спичка. А именно: Алексей Иванов, рядовой резерва, журналист; Артур Захаров, старший сержант резерва, журналист; Михаил Гриньков, рядовой резерва, предприниматель.

"Я совершенно не планировал служить. Мне говорили, что для студентов есть отсрочка, но надо было куда-то отправлять какую-то бумагу. А мне никто об этом не сказал, поэтому я попал в армию", — вспомнил Алексей. Он служил в 2004 году, когда Эстония только вступила в НАТО. "Полковник посоветовал нам: в увольнении не забудьте сказать девушкам, что вы теперь солдаты НАТО, тогда все получится. Так и произошло", — добавил Иванов.

В июле этого года на срочную службу отправилось 1910 юношей, а также 41 девушка. Как отмечает Департамент оборонных ресурсов, из них только 57% пошли служить добровольно.

В Латвии сейчас нет общего военного призыва, а действует только профессиональная армия. В Литве с 2008 года по 2016 была контрактная служба. Возможно ли отменить общий призыв в Эстонии?

"Концепция Сил обороны основана на призыве. Есть несколько тысяч молодых людей, которые прошли 8-11 месяцев подготовки и знают, с какой стороны держаться за лопату. Имеют представление о дисциплине. Это необходимо", — считает Алексей.

По мнению Артура Захарова, для нашей страны вообще не вариант отказываться от обязательно службы."Беда в том, что люди кончаются на войне. В случае конфликта, хотя сейчас никаких угроз нет, когда кончаются люди — их надо кем-то заменять. Если что-то случиться, то латышам неоткуда брать людей. А у нас есть подготовленный резерв", — ответил Артур.

Почему Латвия может себе это позволить, а мы нет? "Мы просто умнее. Если без шуток, у нас две пехотные бригады, которые могут охранять Эстонию. При необходимости, вторая бригада, южная, должна будет защищать еще и Латвию. Плюс всем известно, что наши соседи барахольщики. Они покупают всякий хлам и металлолом, а не нормальную военную технику", — продолжил Захаров.