ПОДКАСТ | "Москва похорошела!" Виктор Панасенко о работе со звездами, невыносимых пробках и преимуществах серого паспорта

Виталий Бесчастный редактор Алина Захарова EST 1

Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova Foto: Priit Simson

Героем подкаста "Халтура" стал Виктор Панасенко. Он три года жил в Москве и работал с такими звездами как Дмитрий Нагиев, Александр Олешко, Нонна Гришаева и другие. Потом мечтал сам стать режиссером, но все же вернулся в Эстонию. Какой бесценный опыт Виктор получил в Москве и как он вообще относится проблемам в России? Слушайте подкаст!