08.12.2019, 10:31
ПОДКАСТ | "Москва похорошела!" Виктор Панасенко о работе со звездами, невыносимых пробках и преимуществах серого паспорта(8)
Героем подкаста "Халтура" стал Виктор Панасенко. Он три года жил в Москве и работал с такими звездами как Дмитрий Нагиев, Александр Олешко, Нонна Гришаева и другие. Потом мечтал сам стать режиссером, но все же вернулся в Эстонию. Какой бесценный опыт Виктор получил в Москве и как он вообще относится проблемам в России? Слушайте подкаст!
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