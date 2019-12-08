08.12.2019, 10:31

ПОДКАСТ | "Москва похорошела!" Виктор Панасенко о работе со звездами, невыносимых пробках и преимуществах серого паспорта

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редактор
Алина Захарова
EST 1
Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova
Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina ZahharovaFoto: Priit Simson

Героем подкаста "Халтура" стал Виктор Панасенко. Он три года жил в Москве и работал с такими звездами как Дмитрий Нагиев, Александр Олешко, Нонна Гришаева и другие. Потом мечтал сам стать режиссером, но все же вернулся в Эстонию. Какой бесценный опыт Виктор получил в Москве и как он вообще относится проблемам в России? Слушайте подкаст!

Слушайте подкаст:

В этом выпуске:

  • 3 часа до работы — нормально?
  • Есть ли в Москве москвичи?
  • Сколько Виктор зарабатывал в день
  • Похорошела ли Москва?
  • Как Виктор познакомился с интересной женщиной в маршрутке
  • Чем можно заняться в Москве
  • Про работу в массовке
  • О преимуществах серого паспорта
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