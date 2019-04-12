ПОДКАСТ | Московская командировка в три года. Как работа с Егором Кридом и воркаут изменили жизнь Макара Зубкова?

Дмитрий Кукушкин Главный редактор Виталий Бесчастный редактор EST 2

В очередном эпизоде подкаста rusDelfi "Халтура" Макар Зубков рассказал о своем опыте работы в шоу-бизнесе. Сейчас Макар проживает в Таллинне, управляет барбершопом в центре города и организует концерты (Гуф, Лещенко, Линда). Но еше несколько лет назад он учился в Москве, работал тур-менеджером Егора Крида (Blackstar), затем фитнес-тренером состоятельного бизнесмена.



Слушайте поучительную историю о том, почему нельзя опускать руки и как хобби может решить все проблемы.