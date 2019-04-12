12.04.2019, 17:40

ПОДКАСТ | Московская командировка в три года. Как работа с Егором Кридом и воркаут изменили жизнь Макара Зубкова?

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Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
Виталий Бесчастный
редактор
EST 2
Haltuura, podcast
Haltuura, podcastFoto: Ilmar Saabas

В очередном эпизоде подкаста rusDelfi "Халтура" Макар Зубков рассказал о своем опыте работы в шоу-бизнесе. Сейчас Макар проживает в Таллинне, управляет барбершопом в центре города и организует концерты (Гуф, Лещенко, Линда). Но еше несколько лет назад он учился в Москве, работал тур-менеджером Егора Крида (Blackstar), затем фитнес-тренером состоятельного бизнесмена.

Слушайте поучительную историю о том, почему нельзя опускать руки и как хобби может решить все проблемы.

Вы узнаете:

  • Где учился Макар?
  • Почему бросил учебу и что не так с общагой в центре Москвы? (спойлер: крысы и клопы)
  • Как устроился к Егору Криду и что это была за работа?
  • Почему работа не понравилась?
  • Что интересно в московском шоу-бизнесе?
  • Почему Скриптонит — неблагодарный артист?
  • Как связи и опыт в сфере воркаута (уличная гимнастика на турниках) помогли в жизни?
  • Зачем решил вернуться в Таллинн?
  • Как сейчас складывается жизнь у героя нашего подкаста?


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