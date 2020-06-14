ПОДКАСТ | "Меня вообще никуда не брали на работу": финальный эпизод — ведущие о жизни и путешествиях



В последнем эпизоде второго сезона подкаста ведущие решили сами вспомнить, где они раньше работали, куда хотели бы съездить в командировку. Также они подвели итоги второго сезона — где гости рассказывали о работе в Европе и США.

Например, Алина Захарова рассказала, как один день подрабатывала на шоу Тарзана в Кохтла-Ярве. "Это было очень сложно. Всю ночь ходить на каблуках... Проработала официанткой только один день и больше не хочу". У Виталия Бесчастного немного другая история — его часто не брали на работу по непонятной причине. "Я не знаю почему. Конечно, могу догадываться, но часто получалось так: я прихожу на собеседование, потом мне звонили — "вы не подходите". Или приходил на пробный день, и мы вместе с работодателем понимали — нам не по пути".

Всего было записано 40 выпусков. 19 в первом сезоне, где соведущим был Дмитрий Кукушкин, а речь шла больше о дополнительном заработке. Во втором сезоне выпустили 13 — уже Алина Захарова заняла место перед микрофоном, а говорили они с гостями и Виталием Бесчастным о работе за рубежом. 7 спецчастей посвятили коронакризису и его последствиям. Последний — 40-ой, уже сами ведущие поделились подробностями своей биографии.

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