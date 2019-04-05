05.04.2019, 19:31

ПОДКАСТ | Куда делись жадные бизнесмены и что значит предприниматель 2.0? Рассказывает маркетолог Руслан Гогин


Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
Виталий Бесчастный
редактор
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Haltuura, podcast
Haltuura, podcastFoto: Ilmar Saabas

Маркетолог и основатель Бизнес Клуба в Таллинне Руслан Гогин пришел в студию подкаста "Халтура" и провел бизнес-лекцию ведущим Дмитрию Кукушкину и Виталию Бесчастному.


Послушав подкаст, вы узнаете:

  • Плюсы бизнес сообщества в Эстонии и как туда попасть
  • Векторы развития крупных компаний
  • Зачем ходить по 15 километров с незнакомыми людьми
  • Какое дело будет приносить прибыль
  • Зачем нужен личный бренд
  • Где можно зарабатывать 1700 евро в Эстонии
  • Различные маркетинговые "фишки"
  • О проекте "Наследие"
  • Чем бизнесмен отличается от предпринимателя
  • И многое другое


Слушайте "Халтуру" и становитесь предпринимателями!

P.S. За Русланом и его тренингами можно следить на странице в Facebook.

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