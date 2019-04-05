ПОДКАСТ | Куда делись жадные бизнесмены и что значит предприниматель 2.0? Рассказывает маркетолог Руслан Гогин



Послушав подкаст, вы узнаете:



Плюсы бизнес сообщества в Эстонии и как туда попасть

Векторы развития крупных компаний

Зачем ходить по 15 километров с незнакомыми людьми

Какое дело будет приносить прибыль

Зачем нужен личный бренд

Где можно зарабатывать 1700 евро в Эстонии

Различные маркетинговые "фишки"

О проекте "Наследие"

Чем бизнесмен отличается от предпринимателя

И многое другое



Слушайте "Халтуру" и становитесь предпринимателями!

P.S. За Русланом и его тренингами можно следить на странице в Facebook.

