05.04.2019, 19:31
ПОДКАСТ | Куда делись жадные бизнесмены и что значит предприниматель 2.0? Рассказывает маркетолог Руслан Гогин
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
Виталий Бесчастный
редактор
Маркетолог и основатель Бизнес Клуба в Таллинне Руслан Гогин пришел в студию подкаста "Халтура" и провел бизнес-лекцию ведущим Дмитрию Кукушкину и Виталию Бесчастному.
Послушав подкаст, вы узнаете:
- Плюсы бизнес сообщества в Эстонии и как туда попасть
- Векторы развития крупных компаний
- Зачем ходить по 15 километров с незнакомыми людьми
- Какое дело будет приносить прибыль
- Зачем нужен личный бренд
- Где можно зарабатывать 1700 евро в Эстонии
- Различные маркетинговые "фишки"
- О проекте "Наследие"
- Чем бизнесмен отличается от предпринимателя
- И многое другое
Слушайте "Халтуру" и становитесь предпринимателями!
P.S. За Русланом и его тренингами можно следить на странице в Facebook.