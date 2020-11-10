ПОДКАСТ | Криштафович: после высказываний Хельме правительство получило определенный сигнал от посольства США

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По словам Криштафовича, трудно говорить о том, была ли отставка министра МВД Марта Хельме ожидаемой, однако общественный деятель уверен, что после слов министра о том, что выборы в Америке были сфальсифицированы, явно последовал бы очередной правительственный кризис.

Криштафович предполагает, что и этот кризис правительство спустило бы на тормозах, если бы не последовало дипломатической реакции.

”Скорее всего правительством был получен определенный сигнал — возможно, от американского посольства — что это уже too much (слишком, — RusDelfi)”, — рассуждает Криштафович, который уверен, что от подобных высказываний Эстония должна дистанцироваться, чтобы они не препятствовали отношениям с США.

В ответ на уточняющий вопрос, кто именно из правительства мог получить сигнал, Криштафович предположил, что в первую очередь это — премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa).

”Я думаю, что за всю внешнюю политику этого правительства так или иначе отвечает партия Isamaa. Они чутко прислушиваются к сигналам, поступающим и из американского посольства, и от представителей наших союзников”, — говорит Криштафович, вспоминая, что сразу после одиозного высказывания Хельме Рейнсалу нехотя комментировал эту историю. По словам Криштафовича, было понятно, что Рейнсалу не знал, как на это реагировать и не понимал, что говорить.

Может ли Март Хельме стать спикером Рийгикогу? Криштафович в это не верит. ”Дело в том, что у спикера как у второго по значимости лица в парламентской республике очень много представительских функций. И Марту Хельме будет некомфортно. Потому что надо будет встречаться с этими самыми дипломатами, перед которыми бесполезно строить из себя первого парня на деревне, как он привык. Марту Хельме будет не развернуться”, — считает Криштафович. Он также указывает на то, что и нынешний спикер Хенн Пыллуаас зачастую бывает невоздержанным в своих высказываниях.

Просуществует ли данная коалиция четыре года? Криштафович надеется, что нет. При этом он затрудняется назвать предпосылки для ее развала. ”У меня есть одно предложение, как мне кажется, очень перспективное, очень хорошее — это внеочередные выборы через референдум. То есть, надо на референдум ставить не какой-то бессвязный вопрос, а законопроект”, — говорит Криштафович. Следующей весной по воле коалиции должен состояться референдум об институте брака — это одно из условий сохранения мира в правительстве.