ПОДКАСТ | Коронакризисное время с масками и Аркадием Поповым — итоги 2020 года
Главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков и репортер Виталий Бесчастный записали подкаст, в котором обсудили крайне неординарный 2020 год.
Главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков и репортер Виталий Бесчастный записали подкаст, в котором обсудили крайне неординарный 2020 год.
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"Безусловно, 2020 год, который должен был пройти под знаком крысы, на самом деле прошел под знаком коронавируса. Это отразилось на всех областях жизни, и на журналистике. Однако нам есть что вспомнить по итогам года и кроме пандемии: это и командировка в Кохтла-Ярве, и несколько ярких интервью — с лидерами крупнейших партий, а также с президентом Эстонии", — добавил главред RusDelfi Андрей Шумаков.
"Символ этого года, конечно, доктор Аркадий Попов. Его пример доказывает, в Эстонии есть крутые специалисты. Те, которые не только разбираются в своей сфере, но и способны четко и улыбчиво об этом рассказывать. Мне кажется, в нашей маленькой стране таких людей достаточно. Мы часто их находим и даем им слово. В следующем году хотелось бы делать это еще чаще. А в новом году желаю всем позитива. Без него совсем грустно, а с ним намного легче", — сказал журналист Виталий Бесчастный.
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