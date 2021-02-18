18.02.2021, 07:40

ПОДКАСТ | Каждый пятый ученик подвергается травле, в случае с ЛГБТ+ школьная среда более агрессивна


Роман Старапопов
EST
Vägivald
Фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Представители ЦУ ”Школа без травли” (Kiusamisvaba Kool) Владимир Ниинимяки и Кати Тообаль рассказали RusDelfi о проблемах, с которыми школы по-прежнему постоянно сталкиваются. Слушайте подкаст!

Руководитель по развитию тренингов Кати Тообаль поясняет, что Kiusamisvaba Kool внедряет и продвигает в школах Эстонии программу KiVa.

KiVa — это программа, направленная на уменьшение травли в школах, которая содержит действия и руководства как для предупреждения травли, так и для поиска решений при случаях травли. Эту научно-обоснованную программу разработали ученые Университета Турку по заказу и при поддержке Mинистерства культуры и образования Финляндии. … Начиная с 2012 года ЦУ ”Школа без травли” является официальным лицензированным партнером Университета Турку в распространении программы в Эстонии.

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С помощью программы KiVa дети учатся распознавать травлю и сразу реагировать на случаи травли, к тому же большое внимание направлено на осознание роли зрителя. Программа является одной из самых систематических в мире, т.к содержит множество практической деятельности и материалов, в т.ч обучение по интернету. KiVa охватывает всю школьную семью — в мероприятиях участвуют как персонал школы, ученики, так и родители. Программа состоит из трех шагов:

  • профилактические мероприятия;
  • решение инцидентов травли;
  • оценивание и анализ результатов.


Информация с сайта kiusamisvaba.ee

”Мы не работаем с детьми напрямую, мы обучаем команды KiVa, которые внедряют программы в школах и уже работают непосредственно с детьми и персоналом, родителями”, — рассказывает о принципе работы Kiusamisvaba Kool Кати Тообаль, поясняя, что в роли волонтеров выступают ученики, которые и внедряют в школе программу KiVa по предотвращению и уменьшению количества случаев травли.

Волонтеры проходят базовое обучение, в рамках которого они получают информацию, что такое травля, как разбираться со случаями травли, если они произойдут, какие шаги нужно предпринимать, как проводить беседы.

Менеджер по развитию и маркетингу Владимир Ниинимяки занимается подготовкой материалов для русскоязычных школ. ”Важно понимать, что такое травля, потому что многие люди вкладывают несколько иное значение в это понятие, — объясняет Владимир. — Травля — это не когда два ребенка дерутся между собой. Или когда один говорит: ”Ты дурак”, а второй ему отвечает: ”Да ты сам дурак”. — Травля — это систематическое и намеренное причинение вреда человеку, который находится в слабой позиции и не может ответить. То есть, это ни в коем случае не отношения между двумя людьми”.

Каждый пятый подвергается травле


Согласно статистике, каждый пятый ребенок в эстонских школах (в том числе русскоязычных) подвергается травле, то есть в среднем — 21%. По словам Владимира Ниинимяки, ключевой момент в предотвращении травли — заметить ее, отреагировать. По словам Владимира, если вы заметили что-то подобное и прошли мимо, то вы становитесь соучастником травли.

”Естественно, нужно сообщить об этом классному руководителю, психологу, опорному специалисту. То есть ни в коем случае, нельзя замалчивать. Ни в коем случае нельзя думать, что само пройдет”, — призывает представитель Kiusamisvaba Kool.

Кати Тообаль ссылается на исследование профессора университета Турку Кристины Салмивалли, которая пришла к выводу: если в классе 20 учеников, то 1-2 могут оказаться в позиции жертвы, еще 1-2 могут быть зачинщиками травли, которые распространяют слухи, например, передают записки, или удерживают жертву.

Приблизительно 4 человека — подстрекатели. Они как зрители, им нужен экшн, они снимают на телефон, подбадривают мимикой, жестами: ”Давай, давай, делай! Это круто”. Но они боятся что-то сказать наперекор, потому что опасаются, что сами могут стать следующей жертвой. Еще 5-6 человек стоят в сторонке и наблюдают, но при этом тоже боятся что-то сказать, позвать на помощь.

По словам Кати, программа KiVa учит тому, чтобы дети понимали, почему важно позвать на помощь кого-то из взрослых и обратить на это внимание.

”Очень важный момент: травля не заканчивается в школе. Она влияет на человека на протяжении всей жизни. В более старшем возрасте у человека, оказавшегося в роли жертвы, повышается риск того, что он впадет в депрессию, совершит самоубийство, будет не так активен, не так здоров психологически”, — акцентирует внимание Ниинимяки, который уверен, что каждый взрослый человек может вспомнить истории из своей школьной жизни, связанные с травлей.

Травля ЛГБТ +

Травле в школе зачастую подвергаются и представители ЛГБТ. В 2018 году ЛГБТ-сообщество Эстонии провело исследование среди школьников, в котором приняло участие 560 человек. Их спрашивали о том, насколько безопасно они чувствуют себя в школе, о толерантности в их отношении, насколько безопасна школьная среда.

”По результатам исследования, школьная среда оказалась агрессивной для людей сообщества ЛГБТ+. То есть, из-за своей идентичности подавляющее большинство не чувствуют себя в безопасности. 39% из ответивших чувствовали себя неуверенно из-за своей ориентации, 28% из-за гендерного самовыражения, 68% людей подвергались психологической травле, 20% — физической травле, 33% сексуальным домогательствам. То есть это достаточно высокие цифры, и они показывают, что общих мер по предотвращению травли явно недостаточно”, — рассказывает Владимир, поясняя, что сексуальное домогательство — это не изнасилование. ”Это могут быть шутки на тему пола, идентичности, прикосновения, которые тебе могут быть неприятны. Весь сексуальный подтекст — это домогательства”.

”Что касается старшего поколения, 57% участников ответили, что слышали гомофобные комментарии и от работников школы. То есть, старшее поколение — люди, которые должны воспитывать детей, учить детей, — не поддерживали их и, более того, позволяли себе гомофобные комментарии.

Большинство работников не вмешивались в случаи травли таких молодых людей на переменах, на уроках”, — рассказывает Владимир. По его словам, вероятнее всего, такие дети боятся обращаться за помощью к учителям, потому что не получат никакой поддержки.

Что делать в таких случаях? Кати говорит, что как раз в этих случаях и надо обращаться к представителям KiVa. ”Если в этом замешан учитель, то уже руководство должно напрямую связываться с этим учителем”, — говорит Кати. Если жертва боится этого, то можно напрямую обратиться в Kiusamisvaba Kool, в интернете на домашней странице kiusamisvaba.ee есть телефоны и е-мэйлы, по которым можно обратиться на русском или эстонском языке.

Уделять внимание ребенку


По словам Кати и Владимира, родителям надо выстраивать доверительные отношения с детьми — общаться, интересоваться, как прошел школьный день — в том числе в старших классах, когда травля часто становится скрытой.

Также Владимир призывает учителей и родителей следить за изменениями в поведении ребенка. ”Если, условно, ученик покрасил волосы в радикальный цвет, поменял свой стиль одежды и это случилось вот так по щелчку, то это звоночек. Почему это произошло? Радикальные изменения во внешности часто являются также признаком того, что во внутреннем мире ребенка что-то происходит, что-то ему доставляет дискомфорт”, — считает Владимир.

”Если с ребенком не взаимодействуют в классе, если есть в классе ученик и все говорят: ”Ой, я не хочу с ним быть в группе, он такой-сякой” — на это обязательно нужно реагировать. Потому что не может такого быть, чтобы на пустом месте класс не хотел взаимодействовать с одним из учеников”, — говорит Ниинимяки.

”Родители должны создавать доверительные отношения с детьми с малого возраста, чтобы они не боялись говорить о том, что происходит с ними и их одноклассниками”, — продолжает Кати, которая призывает родителей не советовать детям давать сдачи, поскольку от этого ребенку легче не становится.Так же, как и смена в школы — на новом месте травля может продолжиться, поскольку он может не уметь правильно общаться со сверстниками.

Чтобы заметить, что ребенок подвергается травле, родителям надо уделять время общению с детьми. Например, каждый вечер хотя бы 5 минут перед сном обсуждать, что произошло за день в школе. ”Спрашивать, что было самым хорошим за сегодняшний день, что было самым плохим, как ты провел день, с кем ты общался, как ты чувствовал себя при общении с тем-то или с тем-то”, — приводит пример Владимир. он согласен, что эти вопросы могут показаться немного неестественными, но они дают ребенку понять, что родитель в нем заинтересован.

”Если ребенок сам не открывается, можно обратиться к классному руководителю”, — советует Кати.

Кто на самом деле зачинщик?


Зачинщиками травли могут быть популярные в классе ученики, лидеры. ”Учителя думают, что ребенок, например, воспитанный, умный, общительный, со всеми ладит. Но именно такие дети могут использовать скрытую травлю, чтобы поддерживать свой статус или улучшать его. У них может быть группа поддержки. Поэтому очень важно, чтобы весь класс понимал, что травлю ничего не оправдывает. Если в классе каждый будет понимать свою ответственность и свою роль в этом процессе, тогда удастся сделать первые шаги к предотвращению травли”, — говорит Тообаль.

Когда члены команды KiVa устанавливают зачинщиков травли, то с ними проводят беседу. Ее цель — призвать зачинщиков изменить свое поведение. Что немаловажно, иногда бывает, что жертва сама оказывается в роли зачинщика травли, не осознавая этого. В этом случае уже она должна поменять свое поведение, которое провоцирует на травлю.

Как отмечают Владимир и Кати, цель команды KiVa — не наказать зачинщика, а свести травлю к нулю. Результаты исследования показывают, что если с одним и тем же учеником провести беседу несколько раз, то он меняет свое поведение.

Это может занять время, в зависимости от сложности ситуации, но ситуация изменится в лучшую сторону. Смоде важное — обратить на нее внимание и начать заниматься.

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