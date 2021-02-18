ПОДКАСТ | Каждый пятый ученик подвергается травле, в случае с ЛГБТ+ школьная среда более агрессивна

Каждый пятый подвергается травле
Согласно статистике, каждый пятый ребенок в эстонских школах (в том числе русскоязычных) подвергается травле, то есть в среднем — 21%. По словам Владимира Ниинимяки, ключевой момент в предотвращении травли — заметить ее, отреагировать. По словам Владимира, если вы заметили что-то подобное и прошли мимо, то вы становитесь соучастником травли.
”Естественно, нужно сообщить об этом классному руководителю, психологу, опорному специалисту. То есть ни в коем случае, нельзя замалчивать. Ни в коем случае нельзя думать, что само пройдет”, — призывает представитель Kiusamisvaba Kool.
Кати Тообаль ссылается на исследование профессора университета Турку Кристины Салмивалли, которая пришла к выводу: если в классе 20 учеников, то 1-2 могут оказаться в позиции жертвы, еще 1-2 могут быть зачинщиками травли, которые распространяют слухи, например, передают записки, или удерживают жертву.
Приблизительно 4 человека — подстрекатели. Они как зрители, им нужен экшн, они снимают на телефон, подбадривают мимикой, жестами: ”Давай, давай, делай! Это круто”. Но они боятся что-то сказать наперекор, потому что опасаются, что сами могут стать следующей жертвой. Еще 5-6 человек стоят в сторонке и наблюдают, но при этом тоже боятся что-то сказать, позвать на помощь.
По словам Кати, программа KiVa учит тому, чтобы дети понимали, почему важно позвать на помощь кого-то из взрослых и обратить на это внимание.
”Очень важный момент: травля не заканчивается в школе. Она влияет на человека на протяжении всей жизни. В более старшем возрасте у человека, оказавшегося в роли жертвы, повышается риск того, что он впадет в депрессию, совершит самоубийство, будет не так активен, не так здоров психологически”, — акцентирует внимание Ниинимяки, который уверен, что каждый взрослый человек может вспомнить истории из своей школьной жизни, связанные с травлей.
"Неизлечимо больна": знаменитая фигуристка сделала признание
Ни в коем случае не покупайте эти сувениры в Турции
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
Стало известно о неожиданном предвестнике опухоли мозга