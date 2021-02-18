ПОДКАСТ | Каждый пятый ученик подвергается травле, в случае с ЛГБТ+ школьная среда более агрессивна

Руководитель по развитию тренингов Кати Тообаль поясняет, что Kiusamisvaba Kool внедряет и продвигает в школах Эстонии программу KiVa.

KiVa — это программа, направленная на уменьшение травли в школах, которая содержит действия и руководства как для предупреждения травли, так и для поиска решений при случаях травли. Эту научно-обоснованную программу разработали ученые Университета Турку по заказу и при поддержке Mинистерства культуры и образования Финляндии. … Начиная с 2012 года ЦУ ”Школа без травли” является официальным лицензированным партнером Университета Турку в распространении программы в Эстонии.

С помощью программы KiVa дети учатся распознавать травлю и сразу реагировать на случаи травли, к тому же большое внимание направлено на осознание роли зрителя. Программа является одной из самых систематических в мире, т.к содержит множество практической деятельности и материалов, в т.ч обучение по интернету. KiVa охватывает всю школьную семью — в мероприятиях участвуют как персонал школы, ученики, так и родители. Программа состоит из трех шагов:

профилактические мероприятия;

решение инцидентов травли;

оценивание и анализ результатов.



Информация с сайта kiusamisvaba.ee

”Мы не работаем с детьми напрямую, мы обучаем команды KiVa, которые внедряют программы в школах и уже работают непосредственно с детьми и персоналом, родителями”, — рассказывает о принципе работы Kiusamisvaba Kool Кати Тообаль, поясняя, что в роли волонтеров выступают ученики, которые и внедряют в школе программу KiVa по предотвращению и уменьшению количества случаев травли.

Волонтеры проходят базовое обучение, в рамках которого они получают информацию, что такое травля, как разбираться со случаями травли, если они произойдут, какие шаги нужно предпринимать, как проводить беседы.

Менеджер по развитию и маркетингу Владимир Ниинимяки занимается подготовкой материалов для русскоязычных школ. ”Важно понимать, что такое травля, потому что многие люди вкладывают несколько иное значение в это понятие, — объясняет Владимир. — Травля — это не когда два ребенка дерутся между собой. Или когда один говорит: ”Ты дурак”, а второй ему отвечает: ”Да ты сам дурак”. — Травля — это систематическое и намеренное причинение вреда человеку, который находится в слабой позиции и не может ответить. То есть, это ни в коем случае не отношения между двумя людьми”.