03.04.2020, 09:36

ПОДКАСТ | "Исчезла проблема буллинга. Возможно, продолжим работу дистанционно" Что думают родители и учителя об э-обучении?

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гость - П.И. Филимонов
EST
Kohtla-Järve 20.02.2020
Kohtla-Järve 20.02.2020Foto: Andres Putting

Коронавирус закрыл школы и перевел детей на домашнее обучение. Журналисты RusDelfi и учитель английского языка, писатель П.И. Филимонов делятся мнением об э-учебе.

В этом эпизоде:

  • Учителя начинают работать в 8, а заканчивают в 18
  • Родителям легче разобраться в предмете, чем прежде
  • Кто-то из преподаватель не видит смысла ходить в школу после окончания ЧП
  • Гимназистам тяжелее всего — непонятно, как быть с экзаменами и поступлением в университет


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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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