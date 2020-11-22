ПОДКАСТ | "Игрокам нужно полюбить футбол". Кто спасет сборную Эстонии: иностранный тренер или "серопаспортники"?

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Сборная Эстонии достаточно вяло сыграла в групповом этапе Лиги наций, заняв последнее место в группе уровня C. В марте эстонцы сыграют с Кипром за право остаться в группе С и не вылететь на уровень ниже, где играют Сан-Марино, Мальта и Андорра.

В ходе дискуссии мы обсудили причины неважной игры нашей национальной команды. Многие критикуют главного тренера Кареля Воолайда. Воскобойников поддержал специалиста и считает, что ему нужно дать поработать. Титов не видит перспектив и желает его отставки за отсутствие результата.

В частности мы поговорили про тренерскую профессию. "У скольких работающих в Эстонии тренеров есть педагогическое образование? У единиц. Курсы закончить может любой. В итоге человек не умеет общаться с детьми. Ведь дети не приходят на тренировку работать, они приходят получать удовольствие, играть. Нужно наладить эту ступень — допускать к детям специалистов с высшим образованием", — подверг критики Владимир Воскобойников футбольную систему Эстонии.

Одна из причин неудачной игры команды — слишком много молодых игроков, плюс большинство из эстонского чемпионата."Константин Васильев постоянно говорит, что молодым нужно уезжать в зарубежные клубы. Это странная позиция. Это тоже самое, если бы мне сказали — Виталик, иди работай в Би-би-си. Почему ты там не работаешь? Не так просто все-таки взять и уехать, нужно предложение и определенный уровень подготовки", — сказал ведущий Виталий Бесчастный.

Серый паспорт

Возможно, мы не видим талантливых игроков? Нужно ли быть более лояльным к спортсменам с серым паспортом? Давать гражданство на облегченных условиях, чтобы, например, футболист выступал за нашу сборную? К слову, уроженец Маарду Евгений Харин играет за "Ахмат", у него серый паспорт.

"А почему нет? Мне очень жаль, что за сборную так и не заиграл Закария Бегларишвили. Он много лет пытался получить гражданство. Хотя, может быть, еще успеет, правда, ему уже 30 лет, а сборная взяла курс на омоложение", — считает Андрей Титов.

- Конечно, это не должно выглядеть как ярмарка, где мы открываем лавку и раздаем эстонские паспорта. Должен быть обоюдный интерес. Каждая ситуация должна рассматриваться конкретно и индивидуально".