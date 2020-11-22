22.11.2020, 19:50

ПОДКАСТ | "Игрокам нужно полюбить футбол". Кто спасет сборную Эстонии: иностранный тренер или "серопаспортники"?

Воскобойников и Титов в гостях
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ПОДКАСТ | "Игрокам нужно полюбить футбол". Кто спасет сборную Эстонии: иностранный тренер или "серопаспортники"?
Foto: Kiur Kaasik

В подкасте RusDelfi мы поговорили про сборную Эстонии по футболу, которая из 14 матчей сыграла вничью 4 раза, а 10 поединков проиграла. В студии — Владимир Воскобойников и Андрей Титов.

Слушайте передачу:

Сборная Эстонии достаточно вяло сыграла в групповом этапе Лиги наций, заняв последнее место в группе уровня C. В марте эстонцы сыграют с Кипром за право остаться в группе С и не вылететь на уровень ниже, где играют Сан-Марино, Мальта и Андорра.

В ходе дискуссии мы обсудили причины неважной игры нашей национальной команды. Многие критикуют главного тренера Кареля Воолайда. Воскобойников поддержал специалиста и считает, что ему нужно дать поработать. Титов не видит перспектив и желает его отставки за отсутствие результата.

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В частности мы поговорили про тренерскую профессию. "У скольких работающих в Эстонии тренеров есть педагогическое образование? У единиц. Курсы закончить может любой. В итоге человек не умеет общаться с детьми. Ведь дети не приходят на тренировку работать, они приходят получать удовольствие, играть. Нужно наладить эту ступень — допускать к детям специалистов с высшим образованием", — подверг критики Владимир Воскобойников футбольную систему Эстонии.

Одна из причин неудачной игры команды — слишком много молодых игроков, плюс большинство из эстонского чемпионата."Константин Васильев постоянно говорит, что молодым нужно уезжать в зарубежные клубы. Это странная позиция. Это тоже самое, если бы мне сказали — Виталик, иди работай в Би-би-си. Почему ты там не работаешь? Не так просто все-таки взять и уехать, нужно предложение и определенный уровень подготовки", — сказал ведущий Виталий Бесчастный.

Серый паспорт

Возможно, мы не видим талантливых игроков? Нужно ли быть более лояльным к спортсменам с серым паспортом? Давать гражданство на облегченных условиях, чтобы, например, футболист выступал за нашу сборную? К слову, уроженец Маарду Евгений Харин играет за "Ахмат", у него серый паспорт.

"А почему нет? Мне очень жаль, что за сборную так и не заиграл Закария Бегларишвили. Он много лет пытался получить гражданство. Хотя, может быть, еще успеет, правда, ему уже 30 лет, а сборная взяла курс на омоложение", — считает Андрей Титов.

- Конечно, это не должно выглядеть как ярмарка, где мы открываем лавку и раздаем эстонские паспорта. Должен быть обоюдный интерес. Каждая ситуация должна рассматриваться конкретно и индивидуально".

Журналист вспомнил печальную историю, когда Олимпийская федерация могла поступить по-другому. "Есть масса примеров. Фигуристка Наталья Забияка. Она была вынуждена уехать в Россию, так как у ее партнера серый паспорт. Она уехала и начала выступать за российскую сборную по фигурному катанию. Почему в такой ситуации не сделать шаги на встречу друг к другу? Сейчас у Эстонии была бы достойная пара, которая бы представляла нас на мировой арене", — уверен Титов.

"Это больная тема для Эстонии. И она останется ей еще десятки лет", — утверждает бывший игрок сборной, у которого был серый паспорт. В подкасте он рассказал, почему решил все-таки получить эстонское гражданство, хоть ему и предлагали взять российское.

"Я за понимание. Чтобы люди друг друга понимали. Не важно, на каком языке они разговаривают. Хочется, чтобы "серопаспортники" не чувствовали себя здесь прищельцами. Этот вопрос нужно решать с пониманием. Я до сих пор помню, как я играл за молодежную сборную Эстонии против России. Один из наших журналистов написал: Россия играла против России. В нашем составе вышло 7 русскоговорящих", — вспомнил Воскобойников.

Будущее

Karel Voolaid Foto: Jaanus Lensment


Пофантазировали и на тему следующего возможного наставника национальной команды. "Мне кажется, будет интересно, если им станет Юрген Хенн, главный тренер "Флоры". Но при этом, чтобы он остался во "Флоре". Это практиковали часто, почему нет. Он молодой, знает хорошо систему "Флоры", откуда сейчас большинство игроков сборной", — предложил Бесчастный.

"Я знаю, как работает "Флора". Там работает команда: Норберт Хурт, Юрген Хенн, Йоель Интермидтте, Айко Оргла. Один человек не может сделать все. Во "Флоре" сделали ставку на "молодой проект". Я не сторонник назначения Хенна. Он еще должен пройти через критику. Ему нужно окрепнуть", — полагает Воскобойников.

"Владимир правильно сказал. Добавлю две банальности. 1. Молодость, это недостаток, который быстро проходит. 2. Добился бы Юрген Хенн результата? Тут шансы 50 на 50, как в анекдоте про динозавра. Или встретишь, или не встретишь", — сказал Титов, добавив: есть опасность, что сборная еще больше будет сконцентрирована на "Флоре".

Обсуждали имя и Константина Васильева, у которого есть желание тренировать, но еще нет опыта. По словам Воскобойникова, быть тренером и игроком — разные вещи, нужно пройти все ступени.

Александр Рогич, бывший тренер "Левадии" — кандидат Владимира. Тармо Рюйтли, экс-наставник сборной — кандидат от Андрея.

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Статистика нынешнего тренера Кареля Воолайда:

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