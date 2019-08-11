ПОДКАСТ "Халтура" — все | Самый нераскрытый герой в финальном эпизоде. Телешоу "Последний герой", море, ПБК, ETV+ и песня AveNue(3)
Слушайте последний выпуск подкаста "Халтура" вместе с Дмитрием Кукушкиным и Виталием Бесчастным.
Слушайте последний выпуск подкаста "Халтура" вместе с Дмитрием Кукушкиным и Виталием Бесчастным.
В студии был самый популярный и в тоже время нераскрытый герой подкаста, он участвовал во всех эпизодах, задал больше всех вопросов, но не ответил ни на один, сегодня мы это исправим. Слушайте бешеные истории ведущего, журналиста, отца, друга — Дмитрия Кукушкина!
В 20-м выпуске подкаста:
И, естественно, про эту песню группы AveNue мы поговорили. "Наш репортаж с Сааремаа, Муху, в Силламяэ новый причал, Дмитрий Кукушкин…"
Спасибо всем слушателям, без вас — мы бы этим не занимались. И главное: подрабатывать, зарабатывать на хобби, халтурить без нужды — это круто!
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