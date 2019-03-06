ПОДКАСТ "Халтура" | Кто такой Лего-тренер, геокэшинг, контент-мейкер и Виктор Панасенко?

Лего-тренер, молодежный работник Виктор Панасенко сам написал в редакцию Delfi. Он захотел рассказать слушателям подкаста - чем он занимается. Берите с него пример!
Основная его деятельность, это работа с молодежью. Он один из единственных в Эстонии тренер Лего. Учит детей креативить через всеми любимую игру. Также он рассказывает, как создать необычный контент и откуда брать идеи для социальных сетей. У Виктора большой опыт работы в киноиндустрии и Digital-агентствах в Москве. Обо всем этом он рассказал в подкасте "Халтура".
Несколько тезисов:
По его словам, 25 тысяч подписчиков в Эстонии буду приносить гораздо больше денег, чем 750 тысяч в России. "В Эстонии своя аудитория, — говорит Виктор. — Многие эстонские блогеры, в основном девушки, даже при 7000 подписчиков хорошо живут".
Несколько лет назад Панасенко работал в Москве — писал сценарии для мировых брендов: McDonald's, Nivea ,Coca-Cola и других. Сейчас сотрудничает с эстонской фирмой Ago. "Они создают онлайн-магазин. Мы пишем сценарий для его развития".
Отличный способ "посеить" контент — интеграции с лидерами мнений. Например, блогерами. В Эстонии их достаточно — Estoniana, TheBestija, Creative.
Новый виток маркетинга — геокэшинг. Это квест игра на улице. С помощью приложения на телефоне ты ищешь клад. Клад может быть любой — подарочный купон, куртка, билеты.
В торговом центре "Виру" тоже есть клад.
В Эстонии живет женщина, которая закладывает самые лучшие клады. Один из них — поваленное дерево с дверью. В нем "открывается" кора. Она сделал там петли, приделала магниты, чтобы было сложнее найти клад.
О "Тотальном диктанте" с Лего, тяжелой жизни в столице России и работе журналистом слушайте в подкасте!