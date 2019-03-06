ПОДКАСТ "Халтура" | Кто такой Лего-тренер, геокэшинг, контент-мейкер и Виктор Панасенко?

Дмитрий Кукушкин Главный редактор Виталий Бесчастный редактор EST 1

Лего-тренер, молодежный работник Виктор Панасенко сам написал в редакцию Delfi. Он захотел рассказать слушателям подкаста - чем он занимается. Берите с него пример!



Основная его деятельность, это работа с молодежью. Он один из единственных в Эстонии тренер Лего. Учит детей креативить через всеми любимую игру. Также он рассказывает, как создать необычный контент и откуда брать идеи для социальных сетей. У Виктора большой опыт работы в киноиндустрии и Digital-агентствах в Москве. Обо всем этом он рассказал в подкасте "Халтура".