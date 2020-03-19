ПОДКАСТ | Гречка, границы, самоизоляция: журналисты RusDelfi о коронавирусе

В этом эпизоде:

Все плохо или есть и плюсы?

Когда страны Евросоюза откроют границы?

Страх и ужас вируса в том, что огромное количество людей заболели им одновременно

Закупка оптом туалетной бумаги и гречки — чисто эстонское явление?

Важно рассказать людям 60+ о всех аспектах ЧП

Что делать во время самоизоляции дома? Например, Андрей больше времени проводит с ребенком, Ирина занимается спортом, Виталий смотрит сериал "Чужак"

Если вы не знаете, чем заняться дома, — можете послушать выпуски подкаста RusDelfi "Халтура".

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!