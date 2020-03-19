ПОДКАСТ | Гречка, границы, самоизоляция: журналисты RusDelfi о коронавирусе

Журналисты RusDelfi записали спецвыпуск о чрезвычайном положении в Эстонии. Андрей Шумаков, Ирина Колесникова и Виталий Бесчастный из домашних студий обсудили влияние пандемии коронавируса на быт эстоноземельцев. Слушайте подкаст!
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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