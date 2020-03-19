19.03.2020, 17:45

ПОДКАСТ | Гречка, границы, самоизоляция: журналисты RusDelfi о коронавирусе

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Андрей Шумаков
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  • Ирина Колесникова
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Rus.Delfi Narvas
Rus.Delfi NarvasFoto: Priit Simson

Журналисты RusDelfi записали спецвыпуск о чрезвычайном положении в Эстонии. Андрей Шумаков, Ирина Колесникова и Виталий Бесчастный из домашних студий обсудили влияние пандемии коронавируса на быт эстоноземельцев. Слушайте подкаст!

В этом эпизоде:

  • Все плохо или есть и плюсы?
  • Когда страны Евросоюза откроют границы?
  • Страх и ужас вируса в том, что огромное количество людей заболели им одновременно
  • Закупка оптом туалетной бумаги и гречки — чисто эстонское явление?
  • Важно рассказать людям 60+ о всех аспектах ЧП
  • Что делать во время самоизоляции дома? Например, Андрей больше времени проводит с ребенком, Ирина занимается спортом, Виталий смотрит сериал "Чужак"

Если вы не знаете, чем заняться дома, — можете послушать выпуски подкаста RusDelfi "Халтура".

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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