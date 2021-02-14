14.02.2021, 13:23

ПОДКАСТ | "Эстония проигрывает борьбу за таланты". Финансист Цихилов о безработице, украинцах и гражданстве

 (41)
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST 11
Александр Цихилов в студии Delfi
Александр Цихилов в студии Delfi Foto: Kiur Kaasik

RusDelfi поговорил с финансистом, совладельцем брокерской компании Admiral Markets Александром Цихиловым о деньгах, образовании и нехватке специалистов. Слушайте подкаст!

Слушайте передачу:

У читателей есть возможность послушать беседу целиком в аудио-формате, либо ознакомиться с фрагментами эфира:

Безработица, украинцы, большая страна

Издание Äripäev оценивает ваши активы в 38 млн евро. Вы давно занимаетесь бизнесом, который приносит хороший доход. Как вы относитесь к вопросам про деньги — сколько вы зарабатываете, например.

Я не зарабатываю, я инвестирую. Поэтому я достаю из бизнеса ровно столько, сколько мне нужно для жизни. Достаю ровно столько, чтобы эти деньги покрывали мои потребности.
У вас высокие потребности?

Не экстремальные, достаточно средние. Мне необходимы средства для поездок, оплаты счетов и какой-то нормальной жизни.

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Сколько вам в месяц нужно, чтобы чувствовать себя комфортно?

Неблагодарное дело говорить о цифрах. Тем более, в условиях постоянной инфляции. Вся информация о дивидендах открыта, публикуется в ”Деловых ведомостях”. (В 2019 году Александр получил 381 130 евро в качестве дивидендов — RusDelfi)

Задам банальный, но вечный вопрос: как зарабатывать хорошие деньги?

Самое главное — нужно иметь глобальный и немного отстраненный взгляд на собственный бизнес. Нужно понимать, какие возможности реализуются, а какие упускаются. У меня глобальный взгляд на бизнес появился после получения первого высшего бизнес-образования в Санкт-Петербурге. Это был качественный учебный процесс. Это было в 2004-2006 году. Именно после этого я начал активней заниматься географической диверсификацией. Не стал бояться выходить за пределы текущей локации.

Первое, что я бы рекомендовал — образование. Именно образование расширяет сознание, делает взгляд более глобальным, человек замечает больше возможностей.

Вам ответят, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Стив Джобс — не окончили университет.

Да, мы рассматриваем успешные случаи. Сколько людей бросили обучение и скатились в жалкое состояние? Мы про них не знаем, а таких миллионы. Мы же показываем пальцем на трех самых успешных, которые далеко за пределами статистической погрешности.

Руководители предприятий и предприниматели говорят: нам не хватает людей. При этом в конце января было 56 575 зарегистрированных безработных, что составило 8,7% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста. Получается, много безработных, но работников все равно не хватает.

Для начала я бы от этих 56 тысяч отнял бы 30 тысяч. Этот тот минимум, который всегда был. Это те люди, которые не участвуют в экономике. Кто-то не работает по собственным убеждением, кто-то болеет. В число безработных включены ведь все слои населения, бездомные, алкоголики. Есть какой-то уровень людей, которых не стоит включать в статистику.

Предприниматели говорят не о нехватке работников. Они говорят о нехватке недорогих работников. Это важно.

Поэтому мы ждем работников из Украины?

Естественно, можно было бы найти людей в Эстонии, но пришлось бы платить сильно больше. Это бы повлекло удорожание. Дело в том, что в Эстонии рынок очень маленький. И у каждого бизнеса есть два типа затрат: постоянные и переменные. За счет маленького рынка постоянные затраты нужно делить на объем реализуемой продукции. В Эстонии очень высокая контрибуция, так как из-за маленького рынка сами объемы маленькие. Тут сложнее делать бизнес, поэтому издержки снижает кто как может, в том числе, приглашая людей из-за рубежа. И эта проблема не решается быстро. Трудно предположить, что в Эстонии завтра будет 5-7 миллионов жителей и этот рынок увеличится.

Однако сезонные работники заработают тут деньги, потом будут тратить их на родине. Это же плохо?

Безусловно. Деньги уйдут из экономики. Ничего хорошего в этом нет. Выход есть, но он не всем понравится. На самом деле, Эстония по территории достаточно большая страна, мало кто обращает на это внимание. Эстония больше Голландии (11 млн человек), Швейцарии (7 млн), Дании (5.5 млн). У нас очень маленькая страна по населению, а не территории. При этом Таллинн занимает в ВВП примерно половину. Фактически нет других крупных городов. И эта задача не решается быстро. Открыть страну на въезд кому угодно? Политическая парадигма в Эстонии движется в противоположном направлении, если можно так сказать. Приходится примериваться к тому, что имеется. Либо уходить в сторону роботизации. Заменять дешевую рабочую силу роботизацией.

Дешевой рабочей силы не хватает. Достаточно ли у нас квалифицированной рабочей силы? Людей с образованием и знанием языков?

Не хватает. Но тут проблема не в том, что их не пускают в страну. Их как раз таки пускают. Эти люди уже сами выбирают, куда ехать. И тут Эстония проигрывает в борьбе за таланты. Люди из Германии и Великобритании уезжают в США. По ряду обстоятельств Эстония проигрывает в привлекательности. Сложное миграционное законодательство, языковые требования, климат, недостаток информации о стране — все это влияет. Эстония постоянно повышает свой имидж как электронное государство, страна, куда приходят стартапы. В то же время зачастую фирмам приходится сюда еще и людей привозить. Иначе придется перекупать специалистов из других стартапов. А здесь достаточно большие налоги на рабочую силу. Одно из преимуществ Эстонии, когда можно не платить налог на прибыль, если реинвестировать эти деньги, для стартапов не совсем актуально, так как до прибыли им еще далеко. Для них важнее налоги на рабочую силу.

Вам сложно здесь находить работников?

Мы постоянно участвуем в борьбе за таланты. Мы конкурируем на рынке рабочей силы с крупными компаниями. С Transferwise, Bolt, PipeDrive — все известные компании единороги…

Единороги?

Компании, которые оценены больше, чем на один миллиард.

Многие говорят о пенсионной реформе. Теперь можно выводить средства из второй ступени. Ваш совет.

Я остаюсь при своем мнении — выводить деньги не стоит ни в коем случае. Только, если у человека крайне сложные жизненные обстоятельства, тут уже ничего не поделаешь. Проблема в горизонте планирования. В Восточно-Европейской культуре уровень финансового планирования достаточно невысокий. Люди предпочитают получить что-то сейчас и сразу, а не когда-то. Это тоже можно понять. Я бы рекомендовал не выводить деньги, а оставить их в пенсионном фонде. Чтобы они крутились на инвестиционных рынках, вкладывались в консервативные финансовые инструменты и в конечном итоге существенно увеличил пенсионные выплаты, когда к этому придет время.

Эстонский вопрос

Dmitri Lauš ja Alexander Tsikhilov Foto: Kiur Kaasik


Вы получили эстонское гражданство. Для этого несколько лет назад начали учить эстонский язык. Вы до сих продолжаете, или остановились на B1? (Александр родился и вырос в Санкт-Петербурге — RusDelfi).

Я продолжаю учить. Начал изучать эстонский язык в 44 года, это само по себе сложно. Плюс, совершенно другая языковая семья, другая лингвистическая конструкция.

В нашей стране многие считают, что тут можно обойтись без знания эстонского языка. Зачем вы его начали учить?

Я живу в активном обществе. Я считаю, что упускаю много возможностей для общения, так как не владею эстонским. К сожалению, я до сих пор не могу говорить свободно на сложные темы, но хорошо понимаю тексты. Моя цель выучить эстонский язык до уровня английского, который у меня тоже не идеальный, но достаточно свободно могу общаться и с коллегами, и с партнерами. Изучение языков — полезный процесс, он позволяет держать мозг в тонусе.

Как вы изучаете языки?

Беру индивидуальные уроки. Общаюсь с преподавателем. Мы шли классическим путем, от уровня к уровню. Я сейчас застрял где-то между B1 и B2. Так получилось, что к A2 и к B2 достаточно сложный переход. По статистике экзамен на B1 успешно сдают 70%, на B2 только 30%. У нас в компании пожелание, чтобы сотрудник общался на трех языках. Конечно, не всегда это удается, но таких людей много. В Петербурге, откуда я родом, знание трех языков — что-то экзотическое. В Эстонии я столкнулся с ситуацией в образованной русскоязычной среде — три языка это абсолютная норма, русский, эстонский, английский. Мои знакомые владеют и 4, и 5 языками. Это большое отличие, по сравнению с Россией. Я хочу этому уровню соответствовать и ”подтягивать” языки.

Почему в России не так много людей владеют английским?

70% людей в России никогда не выезжали за границу. У жителей маленьких городов нет загранпаспортов. Английский никогда и не был нужен. Вдобавок многие считают, что российская культура богатая и жизни не хватит, чтобы ее понять. Есть люди, которые думают иначе. Ведь первый выезд за границу, по статистике, сильно меняет мировоззрение человека: новые культурные явления, люди, языки. Человек меняется, начинает больше путешествовать и изучать языки.

Вы помните свое первое путешествие за границу?

Конечно. В 1997 году поехали на автобусе по Скандинавским странам. Тогда границы начали открываться, в 1993 стали выдавать загранпаспорта. В Эстонии я был и раньше, но это никогда не считалось дальним зарубежьем. Первый курорт — Кипр в 1998 году. С тех пор я посетил более 70 стран. В 40 из них пытался заниматься бизнесом.

Какая страна для вас имеет особое значение? Кроме России и Эстонии.

Мне нравится Англия. Я интересуюсь историей Англии. В конце концов у нас там офис, я там часто бываю. У меня сейчас дети там живут и учатся. В Лондоне я себя ощущаю комфортно.

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