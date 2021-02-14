ПОДКАСТ | "Эстония проигрывает борьбу за таланты". Финансист Цихилов о безработице, украинцах и гражданстве

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Безработица, украинцы, большая страна

Издание Äripäev оценивает ваши активы в 38 млн евро. Вы давно занимаетесь бизнесом, который приносит хороший доход. Как вы относитесь к вопросам про деньги — сколько вы зарабатываете, например.





Я не зарабатываю, я инвестирую. Поэтому я достаю из бизнеса ровно столько, сколько мне нужно для жизни. Достаю ровно столько, чтобы эти деньги покрывали мои потребности.

У вас высокие потребности?



Не экстремальные, достаточно средние. Мне необходимы средства для поездок, оплаты счетов и какой-то нормальной жизни.

Сколько вам в месяц нужно, чтобы чувствовать себя комфортно?



Неблагодарное дело говорить о цифрах. Тем более, в условиях постоянной инфляции. Вся информация о дивидендах открыта, публикуется в ”Деловых ведомостях”. (В 2019 году Александр получил 381 130 евро в качестве дивидендов — RusDelfi)

Задам банальный, но вечный вопрос: как зарабатывать хорошие деньги?



Самое главное — нужно иметь глобальный и немного отстраненный взгляд на собственный бизнес. Нужно понимать, какие возможности реализуются, а какие упускаются. У меня глобальный взгляд на бизнес появился после получения первого высшего бизнес-образования в Санкт-Петербурге. Это был качественный учебный процесс. Это было в 2004-2006 году. Именно после этого я начал активней заниматься географической диверсификацией. Не стал бояться выходить за пределы текущей локации.

Первое, что я бы рекомендовал — образование. Именно образование расширяет сознание, делает взгляд более глобальным, человек замечает больше возможностей.

Вам ответят, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Стив Джобс — не окончили университет.



Да, мы рассматриваем успешные случаи. Сколько людей бросили обучение и скатились в жалкое состояние? Мы про них не знаем, а таких миллионы. Мы же показываем пальцем на трех самых успешных, которые далеко за пределами статистической погрешности.

Руководители предприятий и предприниматели говорят: нам не хватает людей. При этом в конце января было 56 575 зарегистрированных безработных, что составило 8,7% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста. Получается, много безработных, но работников все равно не хватает.



Для начала я бы от этих 56 тысяч отнял бы 30 тысяч. Этот тот минимум, который всегда был. Это те люди, которые не участвуют в экономике. Кто-то не работает по собственным убеждением, кто-то болеет. В число безработных включены ведь все слои населения, бездомные, алкоголики. Есть какой-то уровень людей, которых не стоит включать в статистику.