ПОДКАСТ | "Если Навальный умрет в тюрьме — прилетит черный лебедь". Обсуждаем митинги и новых министров

Эти две темы мы обсудили в подкасте RusDelfi "Вопросы". Слушайте передачу:



В гостях организатор акции "Свободу Навальному" в Таллинне, гражданский активист Сергей Метлев. Также в студии главред RusDelfi Андрей Шумаков и журналист Виталий Бесчастный.

"Мы думали, что придет человек 50. В Таллинне в субботу по разным подсчетам было 400-700 человек. Мне кажется, русские, украинцы, белорусы и эстонцы ни разу так не собирались для поддержки российских оппозиционеров", — сказал Метлев. Добавив, что ощущение поддержки очень важно для россиян.

"В России митинг оказался очень массовым. Задержания прошли в 102 городах, это означает, что как минимум жители 100 городов вышли на улицу. Были и те города, где никого не задерживали. Например, в Чите полицейские никого не трогали, а им в ответ хлопали", — вспомнил Шумаков. Его поразило две вещи: нападение на сотрудника ДПС в Питере, второе — удар ОМОНовца ногой в живот женщине.

В Эстонии тоже происходили важные события, но в кабинетах политиков. Кая Каллас огласила список новых министров. Из 15 членов правительства — 7 женщин. Центристская партия привлекла к работе новых людей: министром иностранных дел cтала Эва-Мариа Лийметс (опытный дипломат, посол), министром внутренних дел назначен Кристиан Яани, который до недавнего времени возглавлял Пыхьяскую префектуру.

"Это правительство, в хорошем смысле, революционное. Особенно, сравнивая с предыдущим составом. Министерские посты заняли новые люди. Образованные женщины. Для Эстонии такой переход из антипримера в пример — позитивное явление", — подчеркнул Сергей Метлев.

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