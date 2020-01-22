ПОДКАСТ | "Дело не в холодном климате, а в уровне жизни" Почему датчане всегда улыбаются, а эстонцы нет?

Слушайте подкаст "Халтура" от RusDelfi!

Она рассказала про жизнь скандинавов: ей не понравился чересчур спокойный менталитет. Она также упрекнула отсутствие зажигательных мероприятий и драйва. Зато там она получила бесплатное образование на английском языке, съездила на практику в Индию и не собирается останавливаться в процессе учебы — есть план получить диплом по психологии.

Слушайте подкаст на всех платформах: Soundcloud, подкасты Google, Spotify, делитесь им с друзьями и пишите на rus@delfi.ee, если хотите стать героем интервью. Критерий один: у вас должен быть опыт проживания за рубежом минимум полгода.