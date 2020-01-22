ПОДКАСТ | "Дело не в холодном климате, а в уровне жизни" Почему датчане всегда улыбаются, а эстонцы нет?(8)
"Дания — скучная страна, я туда больше не поеду, там нечего делать" — сказала героиня подкаста Катя, которая училась в датском Ольборге.
"Дания — скучная страна, я туда больше не поеду, там нечего делать" — сказала героиня подкаста Катя, которая училась в датском Ольборге.
Слушайте подкаст "Халтура" от RusDelfi!
Она рассказала про жизнь скандинавов: ей не понравился чересчур спокойный менталитет. Она также упрекнула отсутствие зажигательных мероприятий и драйва. Зато там она получила бесплатное образование на английском языке, съездила на практику в Индию и не собирается останавливаться в процессе учебы — есть план получить диплом по психологии.
Слушайте подкаст на всех платформах: Soundcloud, подкасты Google, Spotify, делитесь им с друзьями и пишите на rus@delfi.ee, если хотите стать героем интервью. Критерий один: у вас должен быть опыт проживания за рубежом минимум полгода.
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