22.01.2020, 07:20

ПОДКАСТ | "Дело не в холодном климате, а в уровне жизни" Почему датчане всегда улыбаются, а эстонцы нет?

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vitali.bestsastnoi@delfi.ee
Алина Захарова
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Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova
Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina ZahharovaFoto: Priit Simson

"Дания — скучная страна, я туда больше не поеду, там нечего делать" — сказала героиня подкаста Катя, которая училась в датском Ольборге.

Слушайте подкаст "Халтура" от RusDelfi!

Она рассказала про жизнь скандинавов: ей не понравился чересчур спокойный менталитет. Она также упрекнула отсутствие зажигательных мероприятий и драйва. Зато там она получила бесплатное образование на английском языке, съездила на практику в Индию и не собирается останавливаться в процессе учебы — есть план получить диплом по психологии.

Слушайте подкаст на всех платформах: Soundcloud, подкасты Google, Spotify, делитесь им с друзьями и пишите на rus@delfi.ee, если хотите стать героем интервью. Критерий один: у вас должен быть опыт проживания за рубежом минимум полгода.

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