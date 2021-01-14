ПОДКАСТ | Центристы и реформисты очень пластичны, они договорятся ради выгоды

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Партия реформ предложила Центристской партии начать коалиционные переговоры. Какие болевые точки у этих политических сил — где больше всего разногласий?

"Если мы посмотрим на политические программы партий, то это, конечно, вопрос русскоязычного образования. Реформистка Кая Каллас дает понять, что в конечном итоге русскоязычного образования не будет. Центристская партия пытается так или иначе русскоязычное образование поддерживать", — сказал главред RusDelfi Андрей Шумаков.

Политический обозреватель "Деловых ведомостей" Эльконд Либман подчеркнул, что "так или иначе" — это хорошее уточнение. "Даже центристы утверждают, что в конечном итоге русскоязычного образования не будет", — добавил он.

"Налоги. Центристы приутихли в этом вопросе. Они в свое время были сторонниками ступенчатого подоходного налога, а реформисты ярыми противниками этой реформы. Нынешняя система — не облагаемый налогом минимум — это один из элементов ступенчатого подоходного налога. В налоговой политике могут быть противоречия.

Дело в том, что Центристская партия, что Партия реформ — они отличаются большой идеологической пластичностью. Они могут принимать и то, и другое. Соглашаться на что-то, если это выгодно. Больше это касается центристов, но реформистов тоже. При Сийме Калласе Партия реформ начинала как либеральная партия, при Андрусе Ансипе они перестали быть либеральной партией, а дрейфовали в сторону правого консерватизма", — считает Либман.

Далее в подкасте мы обсудили роль Майлис Репс. Она будет представлять партию на переговорах, хотя недавно покинула пост министра из-за скандала со служебной машиной. Будет ли Юри Ратас новым президентом? Что ждет оппозицию — на прошлых выборах как Партия реформ, так и EKRE показали отличный результат, находясь в парламентской оппозиции.