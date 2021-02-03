ПОДКАСТ | Берлинский пациент стал московским зеком — что дальше?

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Вчера в Москве лидеру оппозиции Алексею Навальному заменили условный срок на реальный из-за того, что политик не отмечался в полиции с сентября по январь. В это время он находился в Берлине на лечении, а также выпустил несколько расследований о покушении на себя и о дворце Владимира Путина.

По приезде в Москву Навального задержали, а 2 февраля обязали провести 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима. После приговора по столице России прошли акции протеста. До этого по всей стране митингующие требовали освободить Навального и прекратить судебный произвол.

"Я до конца верил, что его отпустят. Было такое наивное ощущение, хотя все всё понимали. Удивили проблески правосудия со стороны судьи, которую поменяли за час до заседания. Понятно, что во время перерывов телефон Путина не умолкал", — сказал ведущий подкаста Виталий Бесчастный.

По мнению главреда RusDelfi Андрея Шумакова, единственное, что может повлиять на освобождение Алексея Навального — личные санкции на Владимира Путина. "Нынешние действия, требования освободить политзаключенных, порицание европейского сообщества не помогут. И самое страшное, решать, сколько времени Навальный проведет в тюрьме, будет лишь один человек", — добавил он.

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