ПОДКАСТ | "Американцы встают в 4 утра и едут на работу": Никита продает книги в США, уважает Илона Маска и заработал 20 000 евро за лето



Если вы молодой человек, то наверняка слышали про Southwestern Advantage. Жизнь и работа в Америка в рамках этой программы — не так проста. Участники должны вставать в 6:59 с понедельника по субботу, принимать холодный душ, работать по 12-13 часов в день. Никита рассказал интересные истории и поделился опытом работы в США.

В этом подкасте: