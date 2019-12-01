ПОДКАСТ | "Американцы встают в 4 утра и едут на работу": Никита продает книги в США, уважает Илона Маска и заработал 20 000 евро за лето

Героем подкаста "Халтура" стал Никита Власенков. Он студент, каждое лето летает в США, чтобы продавать книги. Например, прошлым летом он заработал 20 000 евро. Слушайте подкаст!
Если вы молодой человек, то наверняка слышали про Southwestern Advantage. Жизнь и работа в Америка в рамках этой программы — не так проста. Участники должны вставать в 6:59 с понедельника по субботу, принимать холодный душ, работать по 12-13 часов в день. Никита рассказал интересные истории и поделился опытом работы в США.
В этом подкасте:
Самые неожиданные встречи с эстонцами
Разница в менталитетах
Сколько стоят продукты, бензин и машина (Никита купил старенькую Toyota)
Мать аспирантки отреагировала на заявление защиты Соколова
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