Подходит к концу строительство четырехполосного участка шоссе от Арду до Выыбу

Работы по асфальтированию выполняет Verston Ehitus OÜ, генеральными подрядчиками на объекте являются AS GRK Infra и Graniittirakennus Kallio Oy. По словам председателя правления Verston Вейко Вескимяэ, асфальтирование продлится до середины июня.

Andres Raudjalg

”К работам по асфальтированию мы приступили поздним летом прошлого года и, если исключить вызванную зимними погодными условиям паузу, они продолжаются по сей день. Поскольку речь идет об очень крупном в масштабах Эстонии объекте дорожного строительства, неподалеку от строящегося участка шоссе мы временно разместили мобильный асфальтовый завод Verston, где и был произведен весь асфальт для отрезка дороги Арду-Выыбу”, — добавил Вескимяэ.

Строительство 11-километрового участка Арду-Выыбу началось в январе 2018 года и продолжится суммарно 32 месяца. Строящийся участок новой трассы сократит расстояние между Арду и Выыбу примерно на 1 километр. Цель работ — продолжить строительство первоклассного основного шоссе Таллинн-Тарту в направлении Тарту, увеличив тем самым безопасность движения и сократив число дорожно-транспортных происшествий.

Andres Raudjalg