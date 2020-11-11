Подготовлена стратегии развития ”Таллинн 2035”. Она включает шесть основных направлений
Стратегия развития "Таллинн-2035" ставит перед городом амбициозные цели, передает пресс-служба горуправы.
Стратегия развития "Таллинн-2035" ставит перед городом амбициозные цели, передает пресс-служба горуправы.
Концепция стратегии развития рассматривает Таллинн в качестве зеленого города с комфортным городским пространством и заботливыми жителями. Новая городская стратегия разработана при участии 5000 жителей Таллинна.
Новая стратегия развития предусматривает изменение мировоззрения; она ляжет в основу дальнейших решений, определяющих направление как краткосрочного, так и долгосрочного развития.
”Наша миссия — сделать Таллинн как комфортным местом для проживания, так и привлекательным пунктом назначения для гостей столицы. Нашей стратегической целью является стать флагманом Эстонии в реализации ”зеленой концепции”; наша экономика и стиль жизни способствуют повышению благосостояния и будут вдохновлять всех остальных”, — отметил мэр Михаил Кылварт.
В фокусе новой городской стратегии развития шесть целей, охватывающих как городское пространство, сообщество, ”зеленую” концепцию, мировой город, близость к дому, так и сферы здорового и активного образа жизни. В стратегии не говорится о конкретных дорогах, улицах, парках или развитии, здесь речь идет о целях и изменении стиля жизни, придерживаясь которого в течение ближайших 15 лет можно достичь поставленных целей.
”В качестве этапов стратегии развития обозначены планы по улучшению городской среды — строительство крупнейшего парка Тондираба, проект ”Путукавяйл”, трамвайное сообщение с портом, транспортный коридор Рявала. Цели стратегии развития вполне осуществимы в реальности, и направлены на повышение конкурентоспособности Таллинна в качестве жилой и деловой среды. И все это, разумеется, при соблюдении принципов устойчивого развития и экологичности”, — отметил мэр.
Шесть основных направлений стратегии развития ”Таллинн 2035”, в свою очередь, включают в себя создание комфортной городской среды, более открытый морю город, организацию зеленых коридоров, умную экономику, признание ценности обучения, науки и инноваций, культуры и мероприятий, поддержку здорового образа жизни, новые уровни городской мобильности, развитие экономики замкнутого цикла, поддержание видового разнообразия городской природной среды, а также развитие гражданского общества.
Горожане, которые приняли участие в четырехэтапном процессе обсуждения, поделились своими идеями и представили точки зрения своих организаций, дали оценку промежуточным вариантам стратегии развития, участвовали в мастер-классах, заполняли опросники и оценивали различные формулировки концепции.
”Радует, что в создании столь важного базового документа приняли участие несколько тысяч человек. Их вклад бесценен”, — отметил мэр Михаил Кылварт.
Таллиннское горсобрание вскоре приступит к обсуждению стратегии развития ”Таллинн 2035”. Если документ будет принят, он ляжет в основу деятельности городской организации. Город Таллинн — крупнейшая организация в Эстонии, где во благо горожан трудятся около 20 000 человек.
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