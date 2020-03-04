"Подъезжая к Таллинну, испугался". Первый носитель коронавируса в Эстонии рассказал историю своего заражения

"В то время, когда я был в Иране, по сообщениям правительства, в стране не было коронавируса, поэтому люди не видели причин для использования защитных масок или применения других мер безопасности. Но потом стало ясно, что правительство обманывало и неделями скрывало информацию о проникновении короновируса в страну. По всей видимости, по политическим причинам".

Иранец уехал с родины в Турцию, откуда он прилетел в Ригу. "Я был уверен, что у меня нет вируса, потому что на въезде в Турцию на предмет коронавируса проверялись все пассажиры из Ирана. В Стамбуле всё было нормально".

Затем от семьи он узнал, что в его городе есть заразившиеся. И вскоре начались проблемы. "Во время трехчасового перелета в Ригу со мной всё было хорошо, никакой температуры. По прилету в Ригу сел на первый же автобус в Таллинн, и вот тогда появился сухой кашель". В автобусе мужчина просмотрел по интернету новости и был шокирован видео о заболевшем премьер-министре, который кашлял во время выступления.

"К этому времени у меня появился такой же сухой кашель и понимание, что я могу быть инфицированным. Находился уже около Таллинна и в этот момент пришел испуг - что же со мной станет".

На автовокзале мужчина позвонил по номеру семейных врачей 1220 и попросил совета. "Они приказали мне не ходить в больницу, а вызвать скорую. Ждал скорую за пределами пассажирского терминала. Медики приехали в защитных костюмах и отвезли меня в больницу. Через пару часов узнал, что я заразившийся. Нахожусь в изоляции и должен ждать, пока вирус не исчезнет", - рассказал он.